Informations pratiques

Cinémaniacs | Memories Le Diapason Rennes Mardi 3 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Kōji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Ōtomo, 1995, En partenariat avec Morioh Show (association rennaise dédiée au Manga).

### **Cinémaniacs | Memories**

**Memories, Kōji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Ōtomo, 1995**

**En partenariat avec Morioh Show (association rennaise dédiée au Manga).**

Avec MEMORIES, Katsuhiro Otomo achève sa transition du manga vers l’animation, déjà largement entamée quelques années auparavant, en 1987 avec AKIRA. Grâce à la complicité de deux autres monstres sacrés de l’animation japonaise, Koji Morimoto et Tensai Okamura, il nous livre un triptyque surréaliste, forcément mâtiné d’une couche de science-fiction. Sous la direction magistrale de ces trois immenses talents, les studios MadHouse et 4°C donnent vie à trois histoires tirées du manga du même nom, lui aussi écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo. Les plans fusent, plus fous les uns que les autres, dans un déploiement de maîtrise technique et stylistique qui ont marqué l’histoire de l’animation contemporaine.

**► Mardi 3 novembre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/hABBy-xta80?si=jRI4KXxlZKD8nYcm](https://youtu.be/hABBy-xta80?si=jRI4KXxlZKD8nYcm)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-03T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-03T20:30:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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