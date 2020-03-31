Cinémaniacs | Mise à mort du cerf sacré Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Cinémaniacs | Mise à mort du cerf sacré Le Diapason – Université de Rennes Rennes mardi 31 mars 2026.
Cinémaniacs | Mise à mort du cerf sacré Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 31 mars, 20h00 Gratuit après adhésion au cinéclub.
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
Un film de Yorgos Lanthimos • 2017 • Blu-Ray
### **Cinémaniacs | Mise à mort du cerf sacré**
**Un film de Yorgos Lanthimos • 2017 • Blu-Ray**
Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice.
**► Mardi 31 mars à 20h**
Gratuit après adhésion au cinéclub.*
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)
Bande annonce:
[https://youtu.be/woGKMDHMAUc?si=nAti6xRSHGWFs0wm](https://youtu.be/woGKMDHMAUc?si=nAti6xRSHGWFs0wm)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-31T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-31T22:00:00.000+02:00
1
https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien