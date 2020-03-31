Cinémaniacs | Mise à mort du cerf sacré Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 31 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Un film de Yorgos Lanthimos • 2017 • Blu-Ray

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice.

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/woGKMDHMAUc?si=nAti6xRSHGWFs0wm](https://youtu.be/woGKMDHMAUc?si=nAti6xRSHGWFs0wm)

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

