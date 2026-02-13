Cinémaniacs | Mise à mort du cerf sacré, Le Diapason – Université de Rennes, Rennes

Cinémaniacs | Mise à mort du cerf sacré Mardi 31 mars, 20h00 Le Diapason – Université de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Yorgos Lanthimos • 2017 • Blu-Ray

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire Steven à un impensable sacrifice.

► Mardi 31 mars à 20h

Bande annonce:

https://youtu.be/woGKMDHMAUc?si=nAti6xRSHGWFs0wm

Salle de spectacle, d'exposition, cafétéria, salles de sport, le Diapason est un espace de vie et de culture au cœur du campus de Beaulieu – Université de Rennes.

Un film de Yorgos Lanthimos • 2017 • Blu-Ray Cinéma Projection