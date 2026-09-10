Informations pratiques

Cinémaniacs | Much Loved Le Diapason Rennes Mardi 8 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Nabil Ayouch, 2015

### **Cinémaniacs | Much Loved**

**Much Loved, Nabil Ayouch, 2015**

Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d’amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant.

**► Mardi 8 décembre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/JM1wixOJdzA?si=RAKtUYkPuus21DSD](https://youtu.be/JM1wixOJdzA?si=RAKtUYkPuus21DSD)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-08T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-08T20:30:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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