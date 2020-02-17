Cinémaniacs | Mud Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 17 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub. Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Jeff Nichols • 2005 • Blu-Ray

### **Cinémaniacs | Mud**

**Un film de Jeff Nichols • 2005 • Blu-Ray**

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ? Et qui est donc cette fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?

**► Mardi 17 février à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/7wSTkHI2vxY?si=a1pnKfG-0Ugipr7L](https://youtu.be/7wSTkHI2vxY?si=a1pnKfG-0Ugipr7L)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T22:00:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

