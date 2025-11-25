Cinémaniacs | On-Gaku Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Gratuit après adhésion au cinéclub.
Un film de Kenji Iwaisawa • 2019 • Blu-Ray
### **Cinémaniacs | On-Gaku**
Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né.
**► Mardi 25 novembre à 20h**
Bande annonce: [https://youtu.be/yQb8eqdBJ0U?feature=shared](https://youtu.be/yQb8eqdBJ0U?feature=shared)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-25T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-25T22:00:00.000+01:00
https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
