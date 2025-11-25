Cinémaniacs | On-Gaku Le Diapason – Université de Rennes Rennes

### **Cinémaniacs | On-Gaku**

**Un film de Kenji Iwaisawa • 2019 • Blu-Ray**

Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né.

**► Mardi 25 novembre à 20h**

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce: [https://youtu.be/yQb8eqdBJ0U?feature=shared](https://youtu.be/yQb8eqdBJ0U?feature=shared)

