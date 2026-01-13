Cinémaniacs | Pauline s’arrache Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 3 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

**Un film de Emilie Brisavoine • 2015 • Blu-Ray**

Pauline, 15 ans, est la seule de la fratrie à vivre encore avec ses parents. Entre sa mère, une ancienne reine de la nuit, et son père qui se travestit, son quotidien est explosif. Pauline est filmée pendant deux ans par sa demi-soeur Emilie, qui mélange des archives familiales et des images prises sur le vif… On y découvre une jeune fille pleine de vie, parfois agaçante mais au charme désopilant, très amoureuse d’un musicien. Pendant les deux années où la caméra la suit se joue une question fondamentale : quand et comment devient-on adulte ? Quel est le bon moment pour quitter le giron familial, pour «s’arracher»…

**► Mardi 3 février à 20h**

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/x-2OWJb9A4k?si=kXcBQwm0sUz1rAiv](https://youtu.be/x-2OWJb9A4k?si=kXcBQwm0sUz1rAiv)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-03T22:00:00.000+01:00

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

