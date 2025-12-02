Cinémaniacs | Priscilla folle du désert Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Cinémaniacs | Priscilla folle du désert Le Diapason – Université de Rennes Rennes mardi 2 décembre 2025.

Cinémaniacs | Priscilla folle du désert Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 2 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Stephan Elliot • 1994 • 35mm • Festival Regards

### **Cinémaniacs | Priscilla folle du désert**

**Un film de Stephan Elliot • 1994 • 35mm • Festival Regards**

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une transsexuelle, doivent se produire à l’autre bout du pays. Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, immense et aride. Les trois amis ne se laissent pas décourager. Ils achètent un bus, qu’ils baptisent » Priscilla « , et foncent à tombeau ouvert sur les pistes sablonneuses.

**► Mardi 2 décembre à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce : [https://youtu.be/wGWWeourHUg?feature=shared](https://youtu.be/wGWWeourHUg?feature=shared)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T22:00:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien