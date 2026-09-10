Informations pratiques

Cinémaniacs | Rocco et ses frères Le Diapason Rennes Mardi 1 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Luchino Visconti, 1960

### **Cinémaniacs | Rocco et ses frères**

**Rocco et ses frères , Luchino Visconti, 1960**

Fuyant la misère dans laquelle elle a sombré depuis qu’elle est veuve, Rosaria abandonne sa Calabre pour s’installer à Milan. Avec ses jeunes fils, elle rejoint l’aîné, Vincenzo, qui les a précédés. Après maintes déconvenues, Rosaria parvient à louer un sous-sol où elle peut installer sa famille. Rocco et Simone, deux de ses fils, trouvent rapidement du travail et se prennent de passion pour la boxe. Prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 1960, «Rocco et ses frères» est un objet à part dans l’oeuvre de Visconti. Il scelle la rencontre du réalisateur avec le duo Alain Delon-Claudia Cardinale. Un duo qu’il réunira à nouveau pour «Le Guépard», en 1963.

**► Mardi 1er décembre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/wX-8ozpJgQc?si=RSNcQ4J7EnR1vtzG](https://youtu.be/wX-8ozpJgQc?si=RSNcQ4J7EnR1vtzG)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-01T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-01T20:30:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



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