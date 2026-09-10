Cinémaniacs | Rocco et ses frères Le Diapason Rennes
mardi 1 décembre 2026 · Le Diapason · Rennes
Informations pratiques
Cinémaniacs | Rocco et ses frères Le Diapason Rennes Mardi 1 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit après adhésion au cinéclub.*
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
Un film de Luchino Visconti, 1960
### **Cinémaniacs | Rocco et ses frères**
**Rocco et ses frères , Luchino Visconti, 1960**
Fuyant la misère dans laquelle elle a sombré depuis qu’elle est veuve, Rosaria abandonne sa Calabre pour s’installer à Milan. Avec ses jeunes fils, elle rejoint l’aîné, Vincenzo, qui les a précédés. Après maintes déconvenues, Rosaria parvient à louer un sous-sol où elle peut installer sa famille. Rocco et Simone, deux de ses fils, trouvent rapidement du travail et se prennent de passion pour la boxe. Prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 1960, «Rocco et ses frères» est un objet à part dans l’oeuvre de Visconti. Il scelle la rencontre du réalisateur avec le duo Alain Delon-Claudia Cardinale. Un duo qu’il réunira à nouveau pour «Le Guépard», en 1963.
**► Mardi 1er décembre à 20h
au Diapason**
Gratuit après adhésion au cinéclub.*
Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre
*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)
Bande annonce :
[https://youtu.be/wX-8ozpJgQc?si=RSNcQ4J7EnR1vtzG](https://youtu.be/wX-8ozpJgQc?si=RSNcQ4J7EnR1vtzG)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-01T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-01T20:30:00.000+01:00
1
https://diapason.univ-rennes1.fr/
Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr
G.Julien
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026