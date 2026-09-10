Informations pratiques

Cinémaniacs | Sambizanga Le Diapason Rennes Mardi 10 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub.* Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Sarah Maldoror, 1972

### **Cinémaniacs | Sambizanga**

**Sambizanga, Sarah Maldoror, 1972**

Le film se déroule en 1961 et dépeint les débuts de la lutte pour l’indépendance en Angola. On suit un jeune couple au quotidien très heureux dont le mari, qui œuvre pour un réseau de résistance clandestin, est un jour arrêté. Sa femme part alors à sa recherche. Il s’agit du second film de Sarah Maldoror et co-écrit par son mari, leader de la résistance angolaise.

**► Mardi 10 novembre à 20h au Diapason**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce :

[https://youtu.be/byG185NFpLQ?si=jfqzsjrqVBO3HgQi](https://youtu.be/byG185NFpLQ?si=jfqzsjrqVBO3HgQi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-10T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-10T20:30:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes1.fr/

Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35703 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr

G.Julien



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

