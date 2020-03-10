Cinémaniacs | Team America Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 10 mars, 20h00 Gratuit après adhésion au cinéclub.

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Trey Parker • 2004 • Blu-Ray

Team America est une unité d’élite qui se bat sous toutes les latitudes pour assurer notre sécurité. Apprenant qu’un dictateur mégalo s’apprête à livrer des armes de destruction massive à une organisation terroriste, le groupe se lance une fois de plus dans la bataille…

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/kMyJWuvW_9k?si=QqWZAJcMy3xEU-vf](https://youtu.be/kMyJWuvW_9k?si=QqWZAJcMy3xEU-vf)

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien



