Cinémaniacs | Trois couleurs : Bleu Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 27 janvier, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit après adhésion au cinéclub. Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Krzysztof Kieślowski • 1993 • Blu-Ray • Ciné-Tambour

### **Cinémaniacs | Trois couleurs : Bleu**

**Un film de Krzysztof Kieślowski • 1993 • Blu-Ray • Ciné-Tambour**

Après la mort de son mari Patrice, un grand compositeur, et de leur fille Anna dans un accident de voiture, Julie commence une nouvelle vie, anonyme et indépendante. Olivier, l’assistant de Patrice, amoureux d’elle, tente de la sortir de son isolement en terminant le Concerto pour l’Europe, oeuvre laissée inachevée par le compositeur.

**► Mardi 27 janvier à 20h**

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce:

[https://youtu.be/Hxu6my_t4pM?si=eOY5ZYhfIkrpmUS5](https://youtu.be/Hxu6my_t4pM?si=eOY5ZYhfIkrpmUS5)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T22:00:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

