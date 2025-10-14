Cinémaniacs | Voyage au bout de l’enfer Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Gratuit après adhésion au cinéclub.*

Étudiant.e.s : 5 € | Autres : 7€ le semestre

Un film de Michael Cimino • 1978 • 35mm

### **Cinémaniacs | Voyage au bout de l’enfer**

1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel travaillent dans l’aciérie du bourg de Clairton, Pennsylvanie, et forment une bande très liée. À Clairton, les histoires de coeur vont bon train : Steven épouse Angela, bien qu’elle soit enceinte d’un autre, et Nick flirte avec Linda qui semble troubler Mike. Mais cette tranquilité est rattrapée par la guerre du Vietnam lorsque Mike, Steven et Nick sont mobilisés pour partir au combat…

*(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance)

Bande annonce : [https://youtu.be/YfuXFJbiYEg?feature=shared](https://youtu.be/YfuXFJbiYEg?feature=shared)

