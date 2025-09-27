Cinémarmouset Médiathèque de Falaise Falaise
Cinémarmouset Médiathèque de Falaise Falaise samedi 27 septembre 2025.
Cinémarmouset
Médiathèque de Falaise 5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 15:30:00
fin : 2025-09-27 16:15:00
Date(s) :
2025-09-27
Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires. Rire, aventures et émotions garantis.
Durée: 45min environ
Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires. Rire, aventures et émotions garantis.
Sur inscription
A partir de 3 ans
Durée: 45min environ .
Médiathèque de Falaise 5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 mediathequefalaise@paysdefalaise.fr
English : Cinémarmouset
Screening of a program of animated shorts specially selected by librarians. Laughter, adventure and emotion guaranteed.
Running time: 45min approx
German : Cinémarmouset
Vorführung eines Programms mit animierten Kurzfilmen, die von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren speziell ausgewählt wurden. Lachen, Abenteuer und Emotionen sind garantiert.
Dauer: ca. 45 Minuten
Italiano :
Proiezione di un programma di cortometraggi d’animazione appositamente selezionati dai bibliotecari. Risate, avventura ed emozioni garantite.
Durata: 45 minuti circa
Espanol :
Proyección de un programa de cortometrajes de animación especialmente seleccionados por bibliotecarios. Risas, aventuras y emoción garantizadas.
Duración: 45 minutos aprox
L’événement Cinémarmouset Falaise a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Falaise Suisse Normande