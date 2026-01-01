Cinémarmouset Place des Halles Pont-d’Ouilly

Cinémarmouset

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 15:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires, à partir de 3 ans et pour toute la famille. Rire, aventures et émotions garantis.

Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires, à partir de 3 ans et pour toute la famille. Rire, aventures et émotions garantis.

Durée 45 minutes environ

Gratuit

Sur réservation .

Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinémarmouset

Screening of a program of animated shorts specially selected by librarians, for ages 3 and up and the whole family. Laughter, adventure and emotion guaranteed.

L’événement Cinémarmouset Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Falaise Suisse Normande