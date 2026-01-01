Cinémarmouset Place des Halles Pont-d’Ouilly
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : 2026-01-10
Début : 2026-01-10 15:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Projection d’un programme de courts-métrages d’animation spécialement sélectionnés par les bibliothécaires, à partir de 3 ans et pour toute la famille. Rire, aventures et émotions garantis.
Durée 45 minutes environ
Gratuit
Sur réservation .
Place des Halles Médiathèque de Pont-d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06
English : Cinémarmouset
Screening of a program of animated shorts specially selected by librarians, for ages 3 and up and the whole family. Laughter, adventure and emotion guaranteed.
