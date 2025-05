Cinémascotte et la nuit des musées – Cinéma La Palette Tournus, 17 mai 2025 20:30, Tournus.

Comme chaque année depuis 2019, Cinémascotte organise des ateliers d’Education à l’Image, axés sur la création de petits films d’animation. Le projet 2024-2025 a porté sur le peintre Jean Baptiste Greuze dont on fête, en 2025, les 300 ans de la naissance à Tournus. Ont participé au projet, Deux classes de CE2 de l’école Raymond Dorey, quatre classes de 4eme du collège en Bagatelle, une classe de seconde du Lycée Gabriel Voisin, une classe de Terminale du Lycée de l’Horticulture et du Paysage, de jeunes musiciens de Jazz en Herbe et de l’Ecole Municipale de Musique.

La restitution des ateliers aura lieu au Musée Greuze, dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées le samedi 17 mai.

Au programme

– Exposition des travaux préparatoires des élèves (dessins, gravures, peintures)

– Photos des ateliers

– Démonstration de gravures à partir de plaques originales de Greuze

– Projection des films réalisés

– Musique en Live .

