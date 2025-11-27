CINEMATHEQUE DE MONTAGNE – QUATTRO Gap

CINEMATHEQUE DE MONTAGNE Début : 2025-11-27 à 18:00. Tarif : – euros.

CINEMATHEQUE DE MONTAGNE PRÉSENTE : 17EMES RENCONTRES DE LA CINEMATHEQUE DE MONTAGNE – PASS 1 JOURLe texte de présentation de l’évènement : Un rendez-vous annuel pendant lequel sont diffusés des films documentaires, pour la grande majorité inédits, mettant en avant une passion commune, la montagne !Ces Rencontres se déroulent au Quattro, une magnifique salle bénéficiant de 1 100 places, équipée d’un écran de 12 mètres de base. Il représente le lieu idéal pour vivre les exploits grandeur nature des aventuriers des cimes.Ce rendez-vous permet au public de rencontrer les acteurs et les réalisateurs des films dans une ambiance conviviale et chaleureuse.Le Quattro dispose d’un parking et il est conseillé d’arriver au moins 1/4 d’heure avant le début de la séance pour avoir le temps de s’installer correctement dans la salle.Un bar est disponible dans le hall et propose des boissons, avec ou sans alcool, ainsi que des sandwichs.Ouverture des portes : à partir d’1h avant le début de la séance

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05