VIVALDI – EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS Limoges

VIVALDI – EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS Limoges vendredi 28 novembre 2025.

VIVALDI Début : 2026-04-21 à 20:00. Tarif : – euros.

1001 NOTES PRESENTE : VIVALDIPetra Magoni • chant, Vincent Beer- Demander • mandoline & le Quintet 1001 Notes Pour ce concert exceptionnel, Vivaldi, le prêtre roux, compositeur incandescent et visionnaire, est réinventé avec audace et finesse. À la croisée des styles, la chanteuse italienne Petra Magoni véritable funambule vocale sublime les œuvres du maître vénitien avec une liberté jubilatoire. Formée au chant lyrique, rompue au jazz, à la pop comme à la musique ancienne, elle insuffle une nouvelle vie aux partitions sacrées avec son expressivité unique. À ses côtés, Vincent Beer-Demander, maître de la mandoline contemporaine, explore les richesses sonores de son instrument avec virtuosité. Entourés du Quintet 1001 Notes, ils offrent une relecture vibrante et contrastée de Vivaldi, entre recueillement, audace et énergie baroque. Un moment rare, à la fois sacré et libre, où l’intemporel devient incandescent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINT MICHEL DES LIONS PLACE SAINT MICHEL 87000 Limoges 87