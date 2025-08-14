CinéMathes Certains l’aiment chauve Espace Multi-Loisirs Les Mathes
CinéMathes Certains l’aiment chauve
Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime
Début : 2025-08-14 20:45:00
fin : 2025-08-14
2025-08-14 2025-08-19
1h 22min | Comédie
Tout public
Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
English :
1h 22min | Comedy
All Audiences
German :
1h 22min | Komödie
Alle Altersgruppen
Italiano :
1h 22min | Commedia
Tutti i pubblici
Espanol :
1h 22min | Comedia
Todos los públicos
