CinéMathes Super grand prix Espace Multi-Loisirs Les Mathes
CinéMathes Super grand prix Espace Multi-Loisirs Les Mathes jeudi 30 octobre 2025.
CinéMathes Super grand prix
Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
1h 38min | Animation
À partir de 6 ans
.
Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
English :
1h 38min | Animation
From age 6
German :
1h 38min | Animation
Ab 6 Jahren
Italiano :
1h 38min | Animazione
Da 6 anni
Espanol :
1h 38min | Animación
A partir de 6 años
L’événement CinéMathes Super grand prix Les Mathes a été mis à jour le 2025-10-16 par Mairie Les Mathes La Palmyre