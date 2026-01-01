Cinémathes Une enfance allemande Île d’Amrum, 1945 Espace Multi-Loisirs Les Mathes

Cinémathes Une enfance allemande Île d’Amrum, 1945

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:45:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

1h 33min | VOST | Drame, guerre

Tout public

.

Espace Multi-Loisirs Avenue Pierre Sibard Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1h 33min | VOST | Drama, war

All Audiences

L’événement Cinémathes Une enfance allemande Île d’Amrum, 1945 Les Mathes a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre