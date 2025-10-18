Cinémioches Charleville-Mézières

Cinémioches Charleville-Mézières samedi 18 octobre 2025.

Cinémioches

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Une fois par mois, le samedi après-midi, les médiathèques Voyelles, Georges-Delaw et Ronde Couture vous propose de faire découvrir ou redécouvrir aux enfants des films d’animation, des courts-métrages, des fictions de qualité et sur grand écran. Cette animation a pour but de mettre en valeur le fonds de DVD déjà existant dans les Médiathèques du réseau de la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole.Condition d’accès entrée libre, à partir de 3 ans.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

English :

Once a month, on Saturday afternoons, the Voyelles, Georges-Delaw and Ronde Couture media libraries offer children the chance to discover or rediscover high-quality animated films, shorts and dramas on the big screen. This event is designed to highlight the DVD collection already available in the media libraries of the Ardenne Métropole Communauté d’Agglomération network. Admission free, ages 3 and up.

German :

Einmal im Monat, am Samstagnachmittag, bieten Ihnen die Mediatheken Voyelles, Georges-Delaw und Ronde Couture die Möglichkeit, Kindern die Entdeckung oder Wiederentdeckung von Animationsfilmen, Kurzfilmen und Spielfilmen von hoher Qualität und auf großer Leinwand zu ermöglichen. Diese Animation soll den DVD-Bestand aufwerten, der bereits in den Mediatheken des Netzwerks der Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole vorhanden ist.Zugangsbedingung freier Eintritt, ab 3 Jahren.

Italiano :

Una volta al mese, il sabato pomeriggio, le mediateche Voyelles, Georges-Delaw e Ronde Couture offrono ai bambini la possibilità di scoprire o riscoprire sul grande schermo film d’animazione, cortometraggi e fiction di alta qualità. L’obiettivo di questo evento è quello di presentare la collezione di DVD già disponibile nelle mediateche della rete della Comunità urbana di Ardenne Métropole. Condizioni di accesso Ingresso libero, per bambini a partire dai 3 anni.

Espanol :

Una vez al mes, los sábados por la tarde, las mediatecas Voyelles, Georges-Delaw y Ronde Couture ofrecen a los niños la posibilidad de descubrir o redescubrir en pantalla grande películas de animación, cortometrajes y obras de teatro de gran calidad. El objetivo de este evento es dar a conocer la colección de DVD ya disponible en las mediatecas de la red de la Comunidad Urbana Ardenne Métropole. Condiciones de acceso Entrada gratuita, para niños a partir de 3 años.

