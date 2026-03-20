CinéMo | SIAUGUES-SAINTE-MARIE le bourg Siaugues-Sainte-Marie
CinéMo | SIAUGUES-SAINTE-MARIE le bourg Siaugues-Sainte-Marie mercredi 1 avril 2026.
CinéMo | SIAUGUES-SAINTE-MARIE
le bourg Parking du centre technique Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
La Communauté de communes accueillera sur son territoire un cinéma itinérant, le CinéMo, camion de 72 places du 31 mars au 4 avril. A Siaugues le mercredi 1er avril, séance à 14h30 et 18h.
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le bourg Parking du centre technique Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
From March 31 to April 4, the Communauté de communes will be hosting a traveling cinema, the CinéMo, a 72-seat truck. In Siaugues on Wednesday April 1, screenings at 2.30pm and 6pm.
L’événement CinéMo | SIAUGUES-SAINTE-MARIE Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier