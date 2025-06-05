Cinémobile à Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande
Cinémobile à Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande jeudi 2 avril 2026.
Cinémobile à Beaune-la-Rolande
Passage de Clairault Beaune-la-Rolande Loiret
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 15:00:00
fin : 2026-04-02 23:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France, gérée par Ciclic Centre-Val de Loire. Il sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations.
Les circuits du Cinémobile sont classés art et essai avec le label Art et essai jeune public, et le label patrimoine/répertoire. Soutenus par le Conseil régional du Centre-Val de Loire, le Cinémobile va à la rencontre des spectateurs dans 46 communes rurales de la région réparties sur cinq départements dont 4 sur le Grand Pithiverais
– Beaune-la-Rolande
– Puiseaux
– Sermaises 7.5 .
Passage de Clairault Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cinémobile is a unique traveling cinema in France, managed by Ciclic Centre-Val de Loire. It criss-crosses the Centre-Val de Loire region, providing rural audiences with access to the cinema through topical programming and events.
L’événement Cinémobile à Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande a été mis à jour le 2026-02-14 par OT GRAND PITHIVERAIS