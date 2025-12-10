Cinémobile à Châteaumeillant en avril Châteaumeillant
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Début : Mercredi 2026-04-01 16:00:00
Venez vous relaxer au cours d’une petite séance cinéma au cinémobile
au programme 3 séances
16h Les Légendaires , Les Légendaires s’échappent des planches de bande dessinée pour vivre une aventure exclusive sur grand écran. Un événement à ne pas louper pour les lecteurs de la série culte et autres petits curieux.
18h Le Chant des Forêts , Découvrez l’envoûtant nouveau film du réalisateur de La Panthère des neiges, titré du César du Meilleur film documentaire 2026 !
20h30 Le Marsupilami L’adorable marsupial jaune est de retour dans cette nouvelle comédie signée Philippe Lacheau avec Jamel Debbouze à découvrir en famille ! 7.5 .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
English :
Come and relax during a short film session at the Cinémobile
