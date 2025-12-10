Cinémobile à Châteaumeillant en avril

Châteaumeillant Cher

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez vous relaxer au cours d’une petite séance cinéma au cinémobile

au programme 3 séances

16h Les Légendaires , Les Légendaires s’échappent des planches de bande dessinée pour vivre une aventure exclusive sur grand écran. Un événement à ne pas louper pour les lecteurs de la série culte et autres petits curieux.

18h Le Chant des Forêts , Découvrez l’envoûtant nouveau film du réalisateur de La Panthère des neiges, titré du César du Meilleur film documentaire 2026 !

20h30 Le Marsupilami L’adorable marsupial jaune est de retour dans cette nouvelle comédie signée Philippe Lacheau avec Jamel Debbouze à découvrir en famille ! 7.5 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and relax during a short film session at the Cinémobile

L’événement Cinémobile à Châteaumeillant en avril Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-03-06 par OT CHATEAUMEILLANT