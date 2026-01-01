Cinémobile à Châteaumeillant en janvier Châteaumeillant
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Début : Mercredi 2026-01-21 15:30:00
Le cinémobile fait étape à Châteaumeillant, et vous propose 3 films
15h30 Zootopie 2 De nouveaux mystères à élucider dans la suite du blockbuster ! Une aventure pleine de rebondissements en perspective !
17h45 Dossier 137 . Léa Drucker bluffante en inspectrice de l’IGPN dans ce nouveau film policier de Dominik Moll
20h30 Jean Valjean , Un film historique d’après le monument de la littérature française Les Misérables de Victor Hugo 7.5 .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
L’événement Cinémobile à Châteaumeillant en janvier Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-01-12 par OT CHATEAUMEILLANT