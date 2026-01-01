Cinémobile à Châteaumeillant en janvier

Châteaumeillant Cher

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 15:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Le cinémobile fait étape à Châteaumeillant, et vous propose 3 films

15h30 Zootopie 2 De nouveaux mystères à élucider dans la suite du blockbuster ! Une aventure pleine de rebondissements en perspective !

17h45 Dossier 137 . Léa Drucker bluffante en inspectrice de l’IGPN dans ce nouveau film policier de Dominik Moll

20h30 Jean Valjean , Un film historique d’après le monument de la littérature française Les Misérables de Victor Hugo 7.5 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cinémobile makes a stop in Châteaumeillant, and offers 3 films

L’événement Cinémobile à Châteaumeillant en janvier Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-01-12 par OT CHATEAUMEILLANT