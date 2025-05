Cinémobile à Fay-aux-Loges – Fay-aux-Loges, 4 juin 2025 16:30, Fay-aux-Loges.

Loiret

Cinémobile à Fay-aux-Loges Parking de la salle polyvalente, 19 rue André Chenal Fay-aux-Loges Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-04 16:30:00

fin : 2025-06-04 20:45:00

Date(s) :

2025-06-04

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France qui sillonne la région Centre-val de Loire. Entrez, installez-vous confortablement dans de vrais fauteuils de cinéma pour visionner aussi bien des succès populaires, que des films d’auteurs, ou pour jeune public.

Parking de la salle polyvalente, 19 rue André Chenal

Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire

English :

The Cinémobile is a unique itinerant cinema in France which criss-crosses the Centre-Val de Loire region. Come in and sit comfortably in real cinema seats to watch popular successes as well as films by authors or for young audiences.

German :

Das Cinémobile ist ein in Frankreich einzigartiger mobiler Kinosaal, der in der Region Centre-val de Loire unterwegs ist. Kommen Sie herein und machen Sie es sich in echten Kinosesseln bequem, um sowohl populäre Hits als auch Autorenfilme oder Filme für ein junges Publikum anzuschauen.

Italiano :

La Cinémobile è un cinema itinerante unico in Francia che attraversa la regione Centre-Val de Loire. Entrate e sedetevi comodamente sulle poltrone di un vero cinema per assistere a successi popolari e a film d’autore o per un pubblico giovane.

Espanol :

El Cinémobile es un cine itinerante único en Francia que recorre la región Centro-Val de Loira. Venga y siéntese cómodamente en auténticas butacas de cine para ver éxitos populares, así como películas de autor o para el público joven.

