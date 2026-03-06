Cinémobile Avril 2026 Illiers-Combray

Cinémobile Avril 2026

Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

4.7

Tarif enfant

Début : 2026-04-07 16:00:00

fin : 2026-04-07

2026-04-07

A l’affiche de cette journée du mardi 7 avril 2026

16:00 Les enfants de la Résistance de Christophe Barratier

Aventure, drame avec Artus, Vanessa Guide, Gérard Jugnot 1h40

18:00 Marsupilami de Philippe Lacheau

Comédie avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Elodie Fontan 1h39 à partir de 6 ans

20:30 Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Félix Herngren

Suède, 2014, comédie 1h54 VF 4.7 .

Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Cinémobile April 2026

