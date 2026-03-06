Cinémobile Avril 2026 Illiers-Combray
Cinémobile Avril 2026 Illiers-Combray mardi 7 avril 2026.
Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-04-07 16:00:00
A l’affiche de cette journée du mardi 7 avril 2026
16:00 Les enfants de la Résistance de Christophe Barratier
Aventure, drame avec Artus, Vanessa Guide, Gérard Jugnot 1h40
18:00 Marsupilami de Philippe Lacheau
Comédie avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Elodie Fontan 1h39 à partir de 6 ans
20:30 Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Félix Herngren
Suède, 2014, comédie 1h54 VF 4.7 .
English :
Cinémobile April 2026
