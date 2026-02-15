Cinémobile Bob l’éponge un pour tous tous pirates Avatar De Feu et de Cendres Brou

Cinémobile Bob l’éponge un pour tous tous pirates Avatar De Feu et de Cendres

Cinémobile Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le cinémobile de Ciclic vous propose deux films Bob l’éponge un pour tous tous pirates à 16h00 Avatar De Feu et de Cendres à 18h00.

Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. .

Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The Ciclic Cinémobile offers two films: SpongeBob SquarePants One for All Pirates at 4:00 pm Avatar: Of Fire and Ashes at 6:00 pm.

