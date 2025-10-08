Cinémobile Courtenay
Cinémobile Courtenay mercredi 8 octobre 2025.
Cinémobile
Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Cinémobile est de retour à Courtenay, profitez
de 3 séances de cinéma à deux pas de chez
vous !
vous ! Au programme Les Bad Guys 2 à 16h,
Connemara à 18h et Regarde à 20h45. 7.5 .
Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
English :
Cinémobile is back in Courtenay, enjoy
3 cinema screenings just a stone’s throw from your home!
your home!
German :
Cinémobile ist wieder in Courtenay, genießen Sie
von 3 Kinovorstellungen direkt vor der Haustür
ihnen!
Italiano :
Il Cinémobile è tornato a Courtenay, godetevi
3 proiezioni cinematografiche a pochi passi di distanza
a due passi da casa vostra!
Espanol :
Cinémobile vuelve a Courtenay, disfrute de
3 proyecciones de cine a tiro de piedra
¡a un tiro de piedra de su casa!
L’événement Cinémobile Courtenay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO