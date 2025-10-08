Cinémobile Courtenay

Cinémobile Courtenay mercredi 8 octobre 2025.

Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Tarif : 7.5 EUR

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Cinémobile est de retour à Courtenay, profitez

de 3 séances de cinéma à deux pas de chez

vous !

Cinémobile est de retour à Courtenay, profitez

de 3 séances de cinéma à deux pas de chez

Au programme Les Bad Guys 2 à 16h,

Connemara à 18h et Regarde à 20h45. 7.5 .

Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

Cinémobile is back in Courtenay, enjoy

3 cinema screenings just a stone's throw from your home!

your home!

German :

Cinémobile ist wieder in Courtenay, genießen Sie

von 3 Kinovorstellungen direkt vor der Haustür

ihnen!

Italiano :

Il Cinémobile è tornato a Courtenay, godetevi

3 proiezioni cinematografiche a pochi passi di distanza

a due passi da casa vostra!

Espanol :

Cinémobile vuelve a Courtenay, disfrute de

3 proyecciones de cine a tiro de piedra

¡a un tiro de piedra de su casa!

L'événement Cinémobile Courtenay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO