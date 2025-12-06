Cinémobile de Décembre 2025 Vatan

Cinémobile de Décembre 2025

En partenariat avec la commune de Graçay, la ville Vatan retrouve le cinémobile de Ciclic un mois sur deux. Après octobre, place au mois de décembre. Samedi 6 décembre 2025, venez admirer un film à Vatan

Au programme 3 films pour tous les goûts.

Retrouvez l’intrépide Hopper dans un nouvel opus mystérieux et riche en rebondissements qui vous plongera au cœur de la légende de la marmotte !

Le premier film de la comédienne Isabelle Carré en tant que réalisatrice, basé sur sa propre histoire.

Ne manquez pas cette comédie où Jérôme Commandeur et toute sa troupe vous feront revenir aux années lycée !

Venez nombreux pour que le cinémobile continue de venir à Vatan.

English :

In partnership with the commune of Graçay, the town of Vatan welcomes the Ciclic Cinémobile every other month. After October, it’s time for December. Saturday December 6, 2025, come and see a film in Vatan

German :

In Partnerschaft mit der Gemeinde Graçay findet die Stadt Vatan jeden zweiten Monat das Kinomobil von Ciclic. Nach Oktober ist nun der Dezember an der Reihe. Samstag, 6. Dezember 2025, bewundern Sie einen Film in Vatan

Italiano :

In collaborazione con il Comune di Graçay, la città di Vatan accoglie nuovamente il cinema mobile Ciclic a mesi alterni. Dopo ottobre, è la volta di dicembre. Sabato 6 dicembre 2025, vieni a vedere un film a Vatan

Espanol :

En colaboración con el municipio de Graçay, la ciudad de Vatan acogerá cada dos meses el Ciclic Cinémobile. Después de octubre, llega diciembre. Sábado 6 de diciembre de 2025, venga a ver una película en Vatan

