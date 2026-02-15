Cinémobile Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron

Cinémobile Dun-sur-Auron

Le Cinémobile sera de retour Place du Champ de Foire à Dun-Sur-Auron Dimanche 22 et lundi 23 mars 2026.

Dimanche 22 Mars 2026 à 17h00 Les Légendaires (1h32 Animation dès 6 ans)

Dimanche 22 Mars 2026 à 19h00 Chers Parents (1h26 Comédie)

Lundi 23 Mars 2026 à 16h15 Le Chant Des Fôrets (1h33 Documentaire) 4.7 .

Place du Champ de Foire Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The Cinémobile stops in Dun-sur-Auron with 2 films on Sunday August 31 and 1 film on Monday September 1, 2025.

