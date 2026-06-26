Cinémobile Juillet 2026 Courville-sur-Eure
mercredi 15 juillet 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Cinémobile Juillet 2026
Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Cinémobile Juin2026
Au programme du 15 juillet:
14:00- Des Minions et des monstres de Pierre Coffin
16:00 Les toutes petites créatures 2 de Lucy Izzard
17:00 La Vénus Électrique de Pierre Salvadori
19:45 La Bataille De Gaulle L’Âge de Fer de Antonin Baudry 7.5 .
Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Cinémobile June2026
L’événement Cinémobile Juillet 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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