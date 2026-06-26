Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Cinémobile Juillet 2026

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Cinémobile Juin2026

Au programme du 15 juillet:

14:00- Des Minions et des monstres de Pierre Coffin

16:00 Les toutes petites créatures 2 de Lucy Izzard

17:00 La Vénus Électrique de Pierre Salvadori

19:45 La Bataille De Gaulle L’Âge de Fer de Antonin Baudry 7.5 .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cinémobile June2026

L’événement Cinémobile Juillet 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE