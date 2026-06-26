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Cinémobile Juillet 2026 Courville-sur-Eure

mercredi 15 juillet 2026 · Courville-sur-Eure

Cinémobile Juillet 2026 Courville-sur-Eure

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Ville
28190 Courville-sur-Eure
Département
Eure-et-Loir
Tarif
7.5 7.5 7.5 Tarif de base plein tarif

Courville-sur-Eure

Cinémobile Juillet 2026

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Cinémobile Juin2026
Au programme du 15 juillet:

14:00- Des Minions et des monstres de Pierre Coffin

16:00 Les toutes petites créatures 2 de Lucy Izzard

17:00 La Vénus Électrique de Pierre Salvadori

19:45 La Bataille De Gaulle L’Âge de Fer de Antonin Baudry 7.5  .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Cinémobile June2026

L’événement Cinémobile Juillet 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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