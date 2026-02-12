Cinémobile Les Enfants de la Résistance Brou

Cinémobile Les Enfants de la Résistance

Le cinémobile de Ciclic vous propose le film Les Enfants de la Résistance à 16h00.

Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. .

Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The Ciclic Cinémobile presents the film Les Enfants de la Résistance at 4pm.

