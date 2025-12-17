Cinémobile Les Enfants Vont Bien

Cinémobile Brou Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 16:00:00

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Le cinémobile de Ciclic vous propose le film Les Enfants Vont Bien à 16h00. Film de Nathan Ambrosion avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri.

Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre qu’elle fait le choix insensé de disparaître.

Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7 .

Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The Ciclic Cinémobile presents the film Les Enfants Vont Bien at 4:00 pm. Film by Nathan Ambrosion with Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri.

L’événement Cinémobile Les Enfants Vont Bien Brou a été mis à jour le 2025-12-17 par OT GRAND CHATEAUDUN