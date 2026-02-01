Cinémobile

Lorris Loiret

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations sur le mail de la salle Blanche de Castille. Mercredi 11 février 16h, Bob L’éponge 18h Qui brille au combat/20h30 La pire mère du monde 7.5 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire

