Cinémobile Lorris

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations sur le mail de la salle Blanche de Castille. Mercredi 11 février 16h, Bob L’éponge 18h Qui brille au combat/20h30 La pire mère du monde 7.5 .
