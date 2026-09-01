Cinémobile Octobre 2026 Courville-sur-Eure
mercredi 7 octobre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Cinémobile Octobre 2026
Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Cinémobile Octobre 2026
Au programme du 7 octobre
18:00 Le Gâteau du Président de Hasan Hadi
18:00 Un Grand Raccourci de Clément Devilliers, Armand Foex
20:30 Tombé du Ciel de Mohamed Hamidi 7.5 .
Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Cin%E9mobile October 2026
L’événement Cinémobile Octobre 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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