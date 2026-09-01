Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Cinémobile Octobre 2026

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Cinémobile Octobre 2026

Au programme du 7 octobre

18:00 Le Gâteau du Président de Hasan Hadi

18:00 Un Grand Raccourci de Clément Devilliers, Armand Foex

20:30 Tombé du Ciel de Mohamed Hamidi 7.5 .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Cin%E9mobile October 2026

L’événement Cinémobile Octobre 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE