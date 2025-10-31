Cinémobile Sancerre

Cinémobile Sancerre vendredi 31 octobre 2025.

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31 20:30:00

2025-10-31

La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques.

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

Programmation

16h Ciné Halloween Coco

18h Un simple accident

20h30 Regarde 4.7 .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The town of Sancerre plays host to the Cinémobile and offers several film screenings.

The Cinémobile is equipped to enable the hearing-, sight- and blind-impaired to access all screenings, depending on the film.

German :

Die Stadt Sancerre empfängt das Cinémobile und bietet mehrere Filmvorführungen an.

Das Kinomobil ist mit Geräten ausgestattet, die hör- und sehbehinderten sowie blinden Menschen je nach Film den Zugang zu allen Vorstellungen ermöglichen.

Italiano :

La città di Sancerre ospita il Cinémobile e offre diverse proiezioni cinematografiche.

Il Cinémobile è attrezzato in modo da consentire l’accesso a tutte le proiezioni a persone audiolese, ipovedenti e non vedenti, a seconda del film.

Espanol :

La ciudad de Sancerre acoge el Cinémobile y ofrece varias proyecciones de películas.

El Cinémobile está equipado para que las personas con discapacidad auditiva, visual e invidentes puedan acceder a todas las proyecciones, dependiendo de la película.

