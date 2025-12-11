Cinémobile

Sancerre Cher

Tarif : 4.7 – 4.7 – EUR

4.7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 16:00:00

fin : 2026-01-16 20:30:00

Date(s) :

2026-01-16

La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques.

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques.

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

Programmation

16h Jean Valjean de Éric Besnard avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré

18h Zootopie 2, de Byron Howard et Jared Bush

20h30 Chasse gardée 2, de Frédéric Forestier & Antonin Fourlon avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili, Thierry Lhermitte, Julien Pestel, Chantal Ladesou 4.7 .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The town of Sancerre plays host to the Cinémobile and offers several film screenings.

The Cinémobile is equipped to enable the hearing-, sight- and blind-impaired to access all screenings, depending on the film.

L’événement Cinémobile Sancerre a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois