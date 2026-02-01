Cinémobile Sancerre

Cinémobile

La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose plusieurs projections cinématographiques.

Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

Programmation

16h Bob l’Éponge Un pour tous, tous pirates! de Derek Drymon

18h Ma frère, de Lise Akoka & Romane Guéret, avec Fanta Kebe, Amel Bent, Shirel Nataf

20h30 La pire mère au monde, de Pierre Mazingarbe, avec Louise Bourgoin, Muriel Robin .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The town of Sancerre plays host to the Cinémobile and offers several film screenings.

The Cinémobile is equipped to enable the hearing-, sight- and blind-impaired to access all screenings, depending on the film.

