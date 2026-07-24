Cinémobile Septembre 2026 Courville-sur-Eure
mercredi 9 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Cinémobile Septembre 2026
Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Cinémobile Septembre 2026
Au programme du 15 juillet:
16:00 Toy Story 5 de Andrew Stanton, McKenna Harris
18:00 De la Comédie-Française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat
19:45 La Bataille De Gaulle J’écris ton Nom de Antonin Baudry 7.5 .
Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Cin%E9mobile September 2026
L’événement Cinémobile Septembre 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE