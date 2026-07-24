Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Cinémobile Septembre 2026

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Cinémobile Septembre 2026

Au programme du 15 juillet:

16:00 Toy Story 5 de Andrew Stanton, McKenna Harris

18:00 De la Comédie-Française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat

19:45 La Bataille De Gaulle J’écris ton Nom de Antonin Baudry 7.5 .

Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Cin%E9mobile September 2026

L’événement Cinémobile Septembre 2026 Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE