Cinémobile Une Place pour Pierrot Brou

Cinémobile Une Place pour Pierrot

Cinémobile Brou Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-10-13 16:00:00

Le cinémobile de Ciclic vous propose le film Une place pour Pierrot à 16h00.

Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7 .

Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

The Ciclic Cinémobile presents the film Une place pour Pierrot at 4pm.

German :

Das Kinomobil von Ciclic zeigt Ihnen um 16:00 Uhr den Film Une place pour Pierrot (Ein Platz für Pierrot).

Italiano :

La Ciclic Cinémobile proietterà il film Une place pour Pierrot alle 16:00.

Espanol :

El Ciclic Cinémobile proyectará la película Une place pour Pierrot a las 16.00 horas.

