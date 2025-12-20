Cinémobile Zootopie 2 Semer et Récolter Brou

Cinémobile Zootopie 2 Semer et Récolter

Le cinémobile de Ciclic vous propose deux films Zootopie 2 à 16h30 (film d’animation) et Semer et Récolter à 18h45 (documentaire sur trois familles d’éleveurs-agriculteurs dans le Perche)

Le Cinémobile, c’est un cinéma proche de chez vous, une salle de cinéma unique en France qui sillonne les routes de la région Centre et s’installe chaque mois à Brou pour permettre à tous les habitants de voir des films de qualité, courts ou longs métrages, diffusés peu de temps après leur sortie nationale. C’est une véritable salle de cinéma de 100 fauteuils, qui permet au spectateur de bénéficier d’un confort et d’une qualité de projection digne des meilleures salles fixes. 7 .

Cinémobile Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

The Ciclic Cinémobile offers two films: Zootopie 2 at 4:30pm (animated film) and Semer et Récolter at 6:45pm (documentary on three farming families in the Perche region)

