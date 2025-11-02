Ciné’Môme L’Automne de Folimage Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-02 10:30:00

fin : 2025-11-02 10:40:00

2025-11-02

Tout public

C’est de saison ! L’excellent studio d’animation français Folimage propose une sélection de trois courts-métrages sur le thème de l’automne. Le premier a été couronné de plusieurs prix internationaux.

« L’automne de Pougne »

Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. D’après Pougne, le hérisson grognon, c’est de la faute de Boniface le conteur.

« A tire d’aile »

Une petite poule rêve de pouvoir voler. Une rencontre avec des oiseaux migrateurs va lui permettre de réaliser ses désirs.

« Tôt ou tard »

Un écureuil croise une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils essaient de remettre de l’ordre dans les rouages. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

