Ciné’Môme L’Automne de Folimage Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-02 10:30:00
fin : 2025-11-02 10:40:00
2025-11-02
Tout public
C’est de saison ! L’excellent studio d’animation français Folimage propose une sélection de trois courts-métrages sur le thème de l’automne. Le premier a été couronné de plusieurs prix internationaux.
« L’automne de Pougne »
Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. D’après Pougne, le hérisson grognon, c’est de la faute de Boniface le conteur.
« A tire d’aile »
Une petite poule rêve de pouvoir voler. Une rencontre avec des oiseaux migrateurs va lui permettre de réaliser ses désirs.
« Tôt ou tard »
Un écureuil croise une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils essaient de remettre de l’ordre dans les rouages. .
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr
