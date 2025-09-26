Ciné’Mômes Ernest et Célestine en hiver Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Ciné’Mômes Ernest et Célestine en hiver Rue de la Croix Cordier Tinqueux dimanche 1 mars 2026.
Ciné’Mômes Ernest et Célestine en hiver
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:30:00
fin : 2026-03-01 11:20:00
Date(s) :
2026-03-01
Tout public
On a beau avoir envie de printemps, c’est encore l’hiver. Soit tu attends chez toi que ça passe. Soit tu viens déguster ce film d’animation qui va te réconcilier avec le froid et la neige. N’oublie pas tes moufles !
Ernest est un gros ours qui aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline qui n’a pas froid aux yeux. Ensemble, ils ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest… Un dessin animé pastel et doux en quatre épisodes Bibi , Le bouton d’accordéon , Le bal des souris , Blizzard . .
Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné’Mômes Ernest et Célestine en hiver
L’événement Ciné’Mômes Ernest et Célestine en hiver Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne