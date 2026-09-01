CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s) Cinéma Peyrat-le-Château
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma · Peyrat-le-Château
Informations pratiques
Peyrat-le-Château
CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s)
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Les premières toiles des tout-petits – dès 3 ans
collation offerte après la séance .
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr
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English : CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s)
L’événement CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Lac de Vassivière
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