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AGENDA · Peyrat-le-Château

CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s) Cinéma Peyrat-le-Château

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma · Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Cinéma
Adresse
7 Place du Champ de Foire
Ville
87470 Peyrat-le-Château
Département
Haute-Vienne
Tarif
2.5 2.5 Tarif réduit

Peyrat-le-Château

CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s)

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Les premières toiles des tout-petits – dès 3 ans
collation offerte après la séance   .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   cinemapeyrat@orange.fr

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English : CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s)

L’événement CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Lac de Vassivière

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