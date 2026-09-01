CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s) Cinéma Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Peyrat-le-Château

CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s)

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Les premières toiles des tout-petits – dès 3 ans

collation offerte après la séance .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

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English : CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s)

L’événement CinéMômes – Esprit(s) rebelle(s) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Lac de Vassivière