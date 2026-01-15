Cinemovida Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Cinemovida Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin vendredi 23 janvier 2026.

Cherbourg-Octeville 51 rue maréchal foch Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Vendredi 2026-01-23
fin : 2026-02-08

2026-01-23

Festival de cinéma (au cinéma Odeon) et d’activités culturelles autour de la langue espagnole concerts, atelier cuisine, atelier traduction, conférences, contes, expositions et autres animations… dans différents lieux de la ville.   .

+33 6 10 68 69 99  associationmancha@gmail.com

