Cinemovida Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
vendredi 23 janvier 2026.
Cinemovida
51 rue maréchal foch Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23
Fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-01-23
Festival de cinéma (au cinéma Odeon) et d’activités culturelles autour de la langue espagnole concerts, atelier cuisine, atelier traduction, conférences, contes, expositions et autres animations… dans différents lieux de la ville. .
51 rue maréchal foch Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 10 68 69 99 associationmancha@gmail.com
L’événement Cinemovida Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin