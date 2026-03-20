CinéMusic Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch

CinéMusic

Samedi 4 avril 2026.

Spectacle à partir de 20h30.

Durée: 1h30 1h40

(Petite restauration sur place). Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Spectacle CinéMusic proposé par Promotion Culturelle Allaudienne

Le spectacle se déroulera autour de 20 chansons avec visionnage d’extraits de films et ou affiches s’y rapportant. Nous avons tous une scène mythique du 7éme art qui nous a particulièrement marqués, un air de musique qui nous rappelle ce film devant lequel nous avons frissonné d’émotion. C’est ce que Promotion Culturelle Allaudienne se propose de vous faire ressentir tout au long du spectacle.

Nous testerons vos souvenirs !! Mais n’ayez crainte.. Les artistes seront là pour vous aider!!

Avec CinéMusic, vous passerez sans nul doute un délicieux moment. .

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Espace Culturel et Sportif Robert Ollive Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

CinéMusic show organized by Promotion Culturelle Allaudienne

L’événement CinéMusic Allauch a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme d’Allauch