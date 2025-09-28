Cinéphi’loups Cinéma Garlin

Cinéma 13 cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques

10h petit déj.

10h30 film d’animation « Chouette, un jeu d’enfants ». Durée 38 min. Un programme de quatre courts-métrages d’animation. Des enfants au bord de l’eau, sur la plage, la banquise ou les rives d’un étang, ils veulent jouer. Pour cela, il leur faut des partenaires, des complices, jeunes ou adultes, avec qui partager leurs fantaisies et jeux de rôles, avec sérieux ou légèreté. Rien d’impossible aux enfants joueurs, le merveilleux est au rendez-vous du jeu.

Le film sera suivi d’une Chasse au trésor organisée par Agnès de ‘association Objectif Ciné 64. Des doudous ont été égarés dans le cinéma, des doudous nounours et des doudous licornes. La première équipe à retrouver tous les doudous gagne un trésor gourmand. .

